Manchester United il cedeaza pe Pogba la Juventus, doar daca il primeste pe De Ligt la schimb

„Diavolii rosii” vor si o diferenta de bani, nu mai putin de 30 de milioane de euro.

Paul Pogba vrea neaparat sa paraseasca pe Manchester United in aceasta vara si cea mai probabila destinatie, dupa ce interesul celor de la Real Madrid si FC Barcelona s-a domolit, este Juventus, fosta sa echipa, care l-a vandut in 2016 cu 105 milioane de euro. Cu o cota de transfer de 135 milioane de euro si un salariu de 340.000 de euro pe saptamana, sunt putine echipe care isi pot permite efortul financiar, mai ales ca francezul a avut evolutii dezamagitoare si accidentari repetate in acest sezon.

Juventus a ramas singura candidata pentru transferul lui Pogba, dar englezii il vor la schimb pe Matthijs de Ligt, cotat la 95 de milioane de euro, plus diferenta de bani, nu mai putin de 30 de milioane de euro. De Ligt a fost dorit de United si in vara trecuta, dar a ales echipa din Torino, adaptandu-se cu greu brutalului campionat italian. Cum el ii are concurenti pe post pe Chiellini, Bonucci, Rugani si Demiral, iar „alb-negrii” mai cauta sa intareasca axul central al defensivei, urmarindu-i atent pe Raphael Varane (26 ani, Real Madrid), Andrea Cistana (22 ani, Brescia), Lenny Lacroix (17 ani, Metz) si Ruben Dias (22 ani, Benfica), olandezul poate accepta transferul la United.