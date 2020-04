PLEACA de langa Messi! Barca pierde un jucator important. Vedeta care e la un pas de Manchester United

Manchester United il doreste pe Ivan Rakitic, care e disponibil in vara pentru 20 sw milioane de euro.

Contractul croatului cu Barcelona expira in vara lui 2021 si catalanii vor sa il vanda pentru a nu il pierde mai apoi gratis, anunta Marca. Barca a suferit la mijlocul terenului dupa retragerile lui Xavi si Iniesta si incearca sa gaseasca solutiile cle mai bune pentru a triumfa din nou in Liga Campionilor. Pastrarea lui Rakitic nu e o prioritate pe Camp Nou. Croatul a fost aproape sa se desparta de Barcelona si in vara, insa atunci a respins propunerea facuta de Inter.

Rakitic, in varsta de 32 de ani, a cucerit 13 trofee cu Barcelona, printre care si Liga Campionilor in 2014, reusind sa inscrie in finala cu Juventus. Rakitic e si semifinalist al Mondialului cu Croatia in 2018.

Ole Gunnar Solskjaer pare interesat sa il aduca pe croat si in contextul in care Paul Pogba are sanse mici sa mai continue pe Old Trafford.