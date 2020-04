Haaland ramane la Dortmund! Real Madrid si Manchester United nu se pot atinge de tanarul atacant

Se vorbeste de interesul lui Ream Madrid si Manchester United pentru Haaland, insa jucatorul este de de neatins pana in 2022.

Sperantele lui Manchester United si Real Madrid, de a-l transfera pe Erling Haaland, s-au spulberat dupa ce s-a aflat ca jucatorul ramane la Dortmund, cel putin pana in 2022.

Cele doua echipe se agatau de clauza de reziliere a lui Haaland, in valoare de 70 de milioane de euro. Problema este ca aceasta clauza intra in vigoare abia din 2022, iar Dortmund nu il va lasa sa plece pe pustiul minune, a scris Bild Sport.

Norvegianul Haaland este foarte dorit la United deoarece antrenor este conationalul sau, Ole Gunnar Solksjaer. Cei doi au mai colaborat la Molde, club norvegian la care Haaland a jucat in perioada 2017-2018. De asemena Real s-a interesat de comoara lui Dortmund, insa nemtii vor creste pretul cu siguranta.

Haaland mai are patru ani de contract in Germania, dar Dortmund pare deja dispusa sa ii ofere sansa de a semna unul mult mai profitabil pentru a impiedica plecarea acestuia. "Visul meu este sa castig Liga Campionilor cu Dortmund.", a spus norvegianul.

Erling Haaland a venit de la Red Bull Salzburg, iar in primele patru meciuri pentru Dortmund a reusit sa inscrie de opt ori si apoi si-a mentinut forma incredibila. Are 61 de goluri in 104 meciuri pentru echipele de club si este letal in fata portii, fiind unul din atacantii momentului in Europa.