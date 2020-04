Ironizata ca face "bani din taitei", Manchester United fenteaza criza cu 200 de milioane de euro din contracte publicitare!

Conducatorii „diavolilor rosii” au creat o masina de produs bani si se descurca de minune in pauza fortata de coronavirus.

Ridiculizat de presa si de adversari pentru ca a semnat foarte multe contracte comerciale internationale cu o mutitudine de companii, clubul din Manchester nu a trimis in somaj tehnic personalul si nu o va face, pentru ca brandingul asigura un buget consistent chiar si in pauza prilejuita de pandemia de coronavirus. Incepand cu 2005, cand Ed Woodward a venit in club, United a fost ridiculizat pentru asa-numitele “noodle deals in Asia” (“sponsorizarile din partea firmelor de taitei din Asia”). Ele se dovedesc acum vitale, in conditiile in care clubul din Manchester i-a anuntat pe cei 900 de angajati full-time ca nu au slujbele in pericol, dar Newcastle, Tottenham si Norwich City au trimis personalul in somaj tehnic pentru a accesa ajutor guvernamental, iar alte cinci cluburi din Premier League o vor face in sapatamanile viitoare. Conducerea lui United asteapta acum intalnirea FA si PFA ca sa vada daca poate micsora salariile fotbalistilor pana la reluarea meciurilor, dar nu resimte aceeasi presiune ca in cazul altor echipe din Premier League.

In sezonul trecut, “diavolii rosii” au avut incasari comerciale de 311 milioane de euro, dintre care contractele comerciale au furnizat 195 de milioane de euro. La acestea se adauga suma de 272.5 milioane euro din drepturile tv si 125.5 milioane euro din incasarile facute in ziua meciurilor (matchday revenue). Dintre partnerii globali, cele mai mari contracte sunt cele cu Chevrolet (producator masini, SUA, 72 mil. euro), Kohler Co. (bunuri de consum, SUA, 22,5 mil. euro), AON (asigurari, fond de pensii, Marea Britanie, 17 mil. euro) si Aeroflot (companie aeriana, Rusia, 8 mil. euro). Restul de bani vine dintr-o multitudine de contracte mai mici, cu firme precum Cadbury (Marea Britanie, dulciuri), Apollo Tyres (India, anvelope de masini), Chivas (Scotia, whisky), DHL (SUA, curierat), Gulf (SUA, produse petroliere), HCL (India, tehnologie), Konami (Japonia, jocuri pe calculator si jocuri electronice), Marriott (SUA, lant hotelier), Casillero del Diablo (Chile, vin), Deezer (Franta, online music streaming service), Maui Jim (SUA, ochelari de soare), Melitta (Germania, cafea si aparatura pentru cafea), Mlily (Marea Brianie, saltele), New Era Cap (SUA, producator sepci sportive), Remington (SUA, produse personal care), Swissquote (Elvetia, servicii financiare si bursiere), Tag Heuer (Elvetia, ceasuri de lux si accesorii), True Religion (SUA, brand de haine), VisitMalta (Malta, campanie turistica de stat) si Yabo Sports (Japonia, platforma online de pariuri).

In primul trimestru al acestui an, in ciuda pandemiei de coronavirus, Manchester United are incasari mai mari cu 11.9% din contracte comerciale fata de 2019. Clubul are o multitudine de parteneri, care ajuta la completarea bugetului:

Parteneri financiari - Banco Guayaquil (Ecuador), CB Bank (Myanmar), Danamon (Indonezia), DenizBank (Turcia), Emirates NBD (EAU), EuroBank (Serbia), Icici Bank (India), Invex Banco (Mexic), Krungsri (Thailanda), Maybank (Malaysia, Singapore, Filipine), Ping An Bank (China), Santander (Norvegia), Shinsei Bank (Japonia), Virgin Money (UK)

Parteneri media - 365 Media (Islanda), Cell C (Africa de Sud), Cytavision (Cipru), Eclat Media Group (Coreea de Sud), GO (Malta), MediaNet (Maldive), MC Vision (Maldive), PCCW (Hong Kong), Spark (Noua Zeelanda), STC (Arabia Saudita), Teleclub (Elvetia&Liechtenstein), TM (Malaysia), TV 2 (Norvegia), United Media (Bosnia&Hertegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Serbia)

Parteneri regionali - Aland (China, wellness si nutritie), Chivita (Nigeria, bauturi racoritoare), Cho A Pharm (Coreea de Sud si Vietnam, companie farmaceutica), Harves Entertainment (China, indoor entertainment centre), The Hong Kong Jockey Club (firma de pariuri), Manda Fermentation (Japonia, nutritional suplements), Science In Sport (Marea Britanie si Europa, sport nutrition), Uni President (China, bauturi racoritoare)