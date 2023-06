Koulibaly rupe tăcerea și invocă același motiv ca Benzema! De ce a alessă joace în Arabia Saudită

Koulibaly și Benzema vor fi colegi începând cu sezonul viitor

Kalidou Koulibaly, fostul fundaș al lui Chelsea, a semnat cu Al lttihad contra sumei de 23 de milioane de euro, pe care saudiții i-o vor plăti lui Chelsea, și a explicat de ce a ales să joace în campionatul Arabiei Saudite.

Senegalezul în vârstă de 32 de ani a declarat, conform AS, că: „Sunt musulman și am posibilitatea să mă mut într-o țară care este ideală din acest punct de vedere pentru mine și familia mea. Mecca e aproape. Sunt credincios, deci a fost un factor important pentru mine. Voi fi la locul meu, mă voi simți bine.”

Fotbalistul nu a negat nici faptul că salariul a cântărit destul de mult în luarea deciziei sale: „Nu pot să vă mint. Cu banii ăștia o să-mi pot ajuta întreaga familie să trăiască bine, de la părinți până la veri.” Mai mult, fotbalistul și-a anunțat o parte din planurile extrasportive pe care le are: „Voi investi mai mult în activitățile ONG-ului meu din Senegal. Am început construcțiile unei clinici în orașul în care locuiesc părinții mei. Am multe proiecte prin care vreau să ajut tinerii”, a spus Koulibaly.

380.000 de dolari pe săptămână va câștiga Kalidou Koulibaly, adică aproximativ 20 de milioane pe sezon, care a semnat cu saudiții un contract pe trei sezoane.

Karim Benzema a avut un discurs asemănător la prezentarea sa în Arabia Saudită

„Ei bine, am ales să joc în Arabia Saudită pentru că sunt musulman și aceasta este o țară musulmană, pot spune că mereu mi-am dorit să trăiesc aici. Mecca e foarte aproape și, pentru o persoană religioasă, este foarte important acest lucru”, a fost declarația fostului star al lui Real Madrid și actualul jucător al lui Al lttihad.

Pentru trei sezoane a semnat și Benzema, contractul său valorând mai mult de 100 de milioane de euro.

Articol scris de Antonio Blagoci