Iepurasul Playboy care a facut izolarea mai suportabila pentru un STAR de la Manchester United! Cei doi vorbesc des si ea de abia asteapta sa mearga in Anglia: "E baiat bun" :)

Modelul Playboy Laura Bragato i-a furat mintile unui fotbalist de la Manchester United.

Laura Bergato, poreclita in Italia "Chipul sexy al fotbalului", spune ca in timpul pandemiei de coronavirus tine legatura cu Jesse Lingard, jucatorul lui Manchester United. Cei doi si-au petrecut timpul din autoizolare vorbind, spune Laura pentru Daily Star. Prietenia lor a inceput in urma cu aproape doi ani, in timp ce fotbalistul lui Manchester United era in Rusia, cand imbraca tricoul pentru nationala Angliei la Cupa Mondiala. Tanara care a pozat recent pentru revista Playboy spune ca a vorbit ieri cu Lingard si el sta acasa in aceasta perioada:

"Este in siguranta. In Italia suntem cu totii inchisi, a trecut o luna si sper ca totul va reveni la normal aici. Am grija de mine, las stresul, imi fac rutina de infrumusetare in fiecare zi cand privesc filme si gatesc mancare italiana buna. Cand se va termina, abia astept sa calatoresc. Vreau sa-mi petrec vara in Spania si Londra.

Jesse este un baiat bun. Cu picioarele pe pamant si uimitor de talentat in ceea ce face", a declarat Laura Bergato pentru Daily Star.

Fata a devenit faimoasa in Italia dupa ce a imbracat mai multe tricouri ale echipelor din Serie A si le-a urcat pe internet. Asa a ajuns sa fie supranumita "Chipul sexy al fotbalului", iar contul sau de Instagram a strans 385.000 de urmaritori.

"Totul a inceput ca o gluma in timp ce eram la masa unui prieten urmarind un meci de fotbal. Sincer nu ma asteptam sa aiba atat de mult succes, dar sunt super fericita. Oamenii spuneau ca fundul meu aduce noroc, asa ca am simtit sa impartasesc acea prima fotografie in sprijinul celor de la AS Roma, care jucau in acea noapte. A functionat, iar oamenii au inceput sa ma roage sa fac la fel pentru echipa lor preferata in fiecare saptamana si a devenit atat de popular intr-un timp asa de scurt", a mai spus tanara.