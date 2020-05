Manchester United i-a gasit lui Sancho un inlocuitor de 6 ori mai ieftin, crescut de rivala City! 

Speriat de cele 120 milioane de euro cerute de Dortmund pentru Jadon Sancho, Solskjaer vrea acum un jucator de doar 20 milioane de euro de la o rivala din Bundesliga.

Jadon Sancho (20 ani), extrema Borussiei Dortmund si a nationalei Angliei, este dorit de Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, PSG, Real Madrid si FC Barcelona, iar pretul sau actual este de 120 milioane de euro, acesta putand creste pentru ca are loc o adevarata licitatie. Presa din Anglia scrie insa ca „Diavolii rosii” vor sa se retraga din cursa, nemultumiti de ezitarile lui Sancho, dupa ce au gasit un inlocuitor perfect la o rivala din Bundesliga, recomandat chiar de catre Ryan Giggs.

Solskjaer a pus ochii pe Rabbi Matondo (19 ani), fotbalist cu cetatenie galeza, care a fost crescut de Cardiff City si Manchester City, iar acum evolueaza la Schalke, in Bundesliga, care l-a cumparat vara trecuta cu 12.7 milioane de euro. United considera ca cele 20 de milioane de euro cerute ce germani reprezinta un risc mult mai mic decat o suma de 6 ori mai mare platita pentru Sancho, comparand achizitia cu cea a compatriotului Daniel James, adus in vara trecuta de la Swansea, care a avut un pret asemanator si care a dat randament pe Old Trafford. Matondo este nascut la Liverpool, din parinti originari din RD Congo, iar in ultimele doua sezoane a jucat 19 meciuri pentru Schalke si marcat un gol, contabilizand si 4 selectii la nationala Tarii Galilor.