EXCLUSIV www.sport.ro: Traseul incredibil al romanului dorit de Manchester United! BIJUTERIA IROSITA care incearca din nou sa straluceasca

Agentul Secret din Romania scrie in fiecare saptamana EXCLUSIV pe www.sport.ro!

De doua ori pe an, vara si iarna, MERCATO erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si iscusinta. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte. Toti cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al schimbarilor de colo-colo. Astazi, despre DIFICULTATEA alegerilor cand varsta se invarte in jurul majoratului sau povestea lui Dorin Rotariu, tanarul plecat de crud sa cucereasca lumea in onoarea numelui sau in fotbal.

Rotariu al 3-lea, dupa legendarul unchi Iosif si tatal-geaman Ilie, duce mai departe mostenirea familiei. Stangul e tot vanjos si indemanatic, ADN-ul pastreaza atat iuteala cat si harnicia insa ursitorile au pus ceva special cosul virtutilor micului Dorin : atractia portii complice inspiratiei de marcator adevarat. "Praslea" Rotariu bate mingea, intai, pe maidanul Timisoarei apoi alege Bucurestiul la numai 17 ani impliniti. Merge in Stefan cel Mare, destinatie-surpriza stiut fiind faptul ca ,odinioara, numele Rotariu a facut istorie in cartierul rivalilor din Ghencea. Dinamo si Poli Timisoara pun la cale o tranzactie complicata iar Dorin debuteaza intr-un meci cu Chiajna in primavara 2013.

Aduna primele elogii si castiga usor increderea tuturor. Isi face cadou de majorat primul gol pentru Dinamo, in victoria 2-0 cu Vaslui, apoi cucereste definitiv inimile fanilor dinamovisti dupa reusita contra rivalei Steaua. "Mai presus de talent, Rotariu e diferit ca atitudine si mentalitate", e observatia care descrie calitatile unui debutant cum n-a mai fost in Stefan cel Mare de pe vremea lui Mutu. Explozia lui Dorin face impresie si in birourile marilor cluburi europene. Se vorbeste chiar de interesul lui Manchester United care isi trimite scouterii la Bucuresti sa vada un atacant cu viteza si executiile lui Van Persie. Rotariu confirma intalnirea cu englezii insa atentia dispare dupa plecarea managerului David Moyes. Urcusul continua insa...

La un an distanta de la debutul la Dinamo, Rotariu isi tulbura cariera cu o mutare surprinzatoare - renunta la contractul de reprezentare cu firma fratilor Becali si semneaza cu Anamaria Prodan, sotia antrenorului rivalei Steaua din acea perioada. Brusc linistea dispare iar adolescentul Dorin, cel care lacrima si isi imbratisa mama dupa primul gol la Dinamo, nimereste in tumultul unui scandal gigant. Fanii dinamovisti il acuza de tradare si ii cer sa renunte la contractul abia semnat. Anamaria Prodan pare ca face un pas in spate insa anunta ca "pretul lui Rotariu creste ca si cozonacul". Cariera tanarului star intra in impas iar reusitele sale se sting incet-incet.

Sosirea lui Mircea Rednic ca antrenor la Dinamo, in vara 2015, ii aduce inapoi increderea pierduta. Rotariu reface timpul pierdut si redevine determinant pentru Dinamo. Debuteaza in echipa nationala la numai 21 de ani in victoria 5-0 contra Armeniei. Incheie prima parte a sezonului 2016/2017 cu 6 goluri pentru Dinamo, cea mai buna performanta a sa in Stefan cel Mare. Fara sa stea pe ganduri, Dorin hotaraste sa ignore contractul cu Anamaria Prodan si initiaza o colaborare cu Magico Sports, o agentie de management sportiv cu sediul in Anglia. Alegerea e acum inspirata - in ultima zi de mercato din primavara 2017, Rotariu reuseste transferul ideal la campioana Belgiei, FC Bruges, pentru o suma importanta.

Belgienii platesc 2,2 milioane de euro la Dinamo si ii asigura jucatorului un salariu de 350 000 euro pe an. Totul pare perfect dar treapta urcata atat de repede este, deocamdata, prea inalta pentru tanarul Dorin. Rotariu rateaza sansa de a fi titular la FC Bruges si prefera imprumutul la Mouscron sau AZ Alkmaar. In cele din urma, renunta la campionatul Belgiei si face o alta alegere-surpriza : semneaza in Kazahstan, la Astana care ofera 1 milion de euro pentru transfer. Aventura in Asia debuteaza cum nu se poate mai bine - platit cu 500 000 euro pe an, Rotariu castiga primul sau titlu de campion si joaca in grupele Europa League. Povestea numelui Rotariu continua...