Pogba e ca si plecat de la Manchester United! O noua echipa este pregatita sa satisfaca cerintele financiare ale "diavolilor"

Inter Milano este pregatita sa il cumpere pe Paul Pogba, potrivit Gazzetta dello Sport.

United ar fi dispusa sa isi recupereze o mare parte din banii investiti in mijlocasul francez, iar Inter pare capabila sa plateasca suma ceruta de englezi.

Tot Gazzetta dello Sport a scris ca Juventus vrea sa ii dea la schimb pe Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi si Douglas Costa plus o suma de bani pentru Pogba. Inter incearca sa il cumpere pe francez integral doar cu bani, iar United ar fi mult mai tentata de aceasta oferta.

"Nerazzurri" spera ca vor putea strange peste 100 de milioane de euro din vazarea lui Icardi la PSG si a lui și Ivan Perisic la Bayern Munchen.

Fotbalistul in varsta de 27 de ani a jucat in acest sezon pentru United in doar 8 partide, iar Ole Gunnar Solskjaer nu pare ca l-a inclus in planurile sale de viitor.