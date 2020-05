Topul celor mai BOGATI tineri sportivi britanici! Un boxer si-a facut loc in topul dominat de fotbalisti! 5 jucatori de la Manchester United prind top 20

S-a anuntat top 20 cei mai bogati sportivi, iar jucatorii de fotbal domina categoric acest capitol.

Manchester United domina lista cu cei mai bogati sportivi cu varsta sub 30 de ani. Cinci jucatori de pe Old Trafford se afla in acest top, in frunte cu Paul Pogba.

Mijlocasul in varsta de 27 de ani se afla pe locul al treilea in acest top. Averea sa de 56 de milioane de euro l-a facut sa prinda podiumul. Pogba este urmat de colegul sau, David De Gea, cu 38 de milioane de euro.

Anthony Martial este pe locul 11, iar Luke Shaw si Odion Ighalo completeaza lista cu jucatori ai lui United prezenti in topul bogatilor.

Singurul fotbalist care nu se afla in acest top este boxerul Anthony Josua, care ocupa locul 2, cu o avere de 120 de milioane de euro. Acesta are cea mai mare crestere a averii in ultimul an, reusind sa creasca de la 65 de milioane de euro.

Doar Bale il depaseste pe Josua in acest top, cu o avere de 128 de milioane de euro. Atacantul lui Real Madrid are un salariu de aproape 400 de mii de euro pe saptamana si nu se gandeste sa ii paraseasca pe galactici.