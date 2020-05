E oribil in Manchester, e un r...t!" Sotia lui Di Maria povesteste prin ce a trecut jucatorul la Manchester United: "Am fost oamenii banilor!"

Di Maria a plecat de la Manchester in 2014.

Angel Di Maria (32 de ani) a plecat de la Real Madrid, la Manchester United in 2014 si a constiuit unul dintre cele mai scumpe transferuri din istorie. Madrilenii au primit 75 de milioane de euro in schimbul lui Di Maria, insa transferul a starnit un adevarat scandal in lumea fotbalului.

La sase ani distanta, Jorgelina Cardoso, sotia fotbalistului, a recunosct faptul ca salariul dublu oferit de Manchester l-a facut pe Di Maria sa aleaga sa vina pe Old Trafford.

"Au fost multi bani. Spaniolii ne-au numit oamenii banilor. Si da, am fost. Dar cand lucrezi la o compania si vine competitia si iti spune ca te plateste dublu, te duci alergand. Nu mi-a placut deloc acolo. Toti oamenii sunt slabi, neingrijiti, ciudati. Cand mergi pe strada nu stii daca urmeaza sa te ucida. Cand eram la Madrid am fost in vizita la casa lui Aguero din Manchester. A fost oribil. Cand am plecat le-am multumit si le-am spus ca mi-as lua casa in orice tara, cu exceptia Angliei", a declarat sotia lui Di Maria pentru AS.