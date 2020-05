De Gea o poate parasi pe Manchester United! Cine sta la panda pentru a-l achizitiona pe unul din cei mai buni portari ai lumii

David De Gea nu mai este dorit pe Old Trafford dupa unele prestatii slabe.

De Gea doreste sa ramana multi ani la Manchester United, chiar daca nu mai este foarte dorit de conducerea 'diavolilor rosii'. Pozitia sa este pusa in pericol de Dean Henderson, portarul imprumutat de United la Sheffield, unde a reusit sa impresioneze.

De Gea are un contract de peste 425 de mii de euro pe saptamana, anunta Daily Mail Sport si va fi greu de convins sa semneze cu alta echipa. Salariul mare si prestatiile tot mai slabe ale portarului, i-au facut pe sefii de la United sa se gandeasca la o despartire.

Pe langa Dean Henderson, clubul de pe Old Trafford il mai urmareste si pe Andre Onana, actualul portar al lui Ajax si crescut in academia Barcelonei.

In trecut, s-a vorbit intens de interesul lui Real Madrid pentru De Gea, insa pretul mare i-a facut sa il cumpere pe Courtois. Nici belgianul nu a avut o forma stralucita pe Bernabeu, iar Real sta la panda pentru orice posibil transfer.

De Gea este cotat la 40 de milioane de euro si are 41 de aparitii in nationala Spaniei. A venit la United in 2011 de la Atletico Madrid in schimbul a 25 de milioane de euro.