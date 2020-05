Manchester United isi indreapta atentia catre noi: "Jucatorii din Europa de Est vor fi cei mai cautati!"

Cluburile mari ale Europei cauta jucatori tineri si ieftini, iar zona estica a Europei a intrat pe radarul lor.

Piotr Sadowski, scouter al lui Manchester United, crede ca jucatorii de la cluburile din Europa de Est vor fi cei mai cautati de echipele cu bani ale Europei, in urmatoarea perioada de mercato. Cum toate cluburile au anuntat deja un impact financiar major al pandemiei de coronavirus asupra bugetelor, acesta crede ca jucatorii din estul continentului, cu acelasi valoare si potential de crestere ca fotbalisti din Franta sau Portugalia, dar cumparati la preturi mai mult mai mici, vor fi in centrul atentiei.

Sadowski da exemplul polonezilor Wojciech Szczesny, Robert Lewandowski sau Arkadiusz Milik, al sarbilor Nemanja Vidici, Sergej Milinkovici-Savici, Dusan Tadici si Aleksandar Kolarov, al ucrainenilor Oleksandr Zinchenko, Ruslan Malinovski, Yevhen Konoplianka si Andriy Yarmolenko sau al bulgarilor Dimitar Berbatov, Martin Petrov si Stilian Petrov, pentru tipul de jucatori care pot fi gasiti usor in Europa de Est. „Se pot aduce jucatori foarte buni din Europa de Est, pe o fractie din ceea ce se plateste pe tineri de la cluburile consacrate, dar trebuie sa ai incredere in scouteri si trebuie sa urmaresti atent fiecare campionat in parte. Sumele ar fi mult mai mici si s-ar economisi bani buni. Cred ca jucatorii din Europa de Est vor fi cei mai cautati, in perioada urmatoare”, a spus Sadowski.