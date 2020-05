Ratarea carierei pentru Jesse Lingard de la Manchester United. Cu cine e acum intr-o relatie fosta sa iubita

Jena Frumes (26 de ani), una dintre divele sexy ale Instagramului, a fost mult timp partenera mijlocasului englez Jesse Lingard de la Manchester United, care n-a apreciat-o insa la adevarata valoare.

Acum, tanara pare sa fie legata sentimental de cunoscutul cantaret Jason Derulo.

Cu aproape 4 milioane de urmaritori pe Instagram, Jena e una dintre ”influencerii” la moda in spatiul virtual, iar fotografiile sale sexy fac de fiecare data ocolul internetului. In afara corpului perfect, de fotomodel, Jena impresioneaza cu coafura iesita din comun, parul sau carliontat oferindu-i o aura exotica.

De frumusetea americancei s-a bucurat in trecutul nu foarte indepartat unul dintre starurile echipei Manchester United, este vorba despre mijlocasul Jesse Lingard (27 de ani). Acesta a pierdut-o insa pe Jena in urma cu doi ani, in 2018, despartire cauzata de o escapada a fotbalistului cu o alta femeie.

Probabil ca internationalul englez regreta si acum prostia facuta si nu mai poate decat s-o admire pe Jena Frumes in bratele altor barbati. Astfel, conform ultimelor informatii venite de peste Ocean, fosta iubita a lui Lingard ar fi inceput o relatie cu cantaretul Jason Derulo. Cei doi n-au comentat nimic, insa pe Instagram se vede cum isi petrec timpul impreuna, la locuinta din Los Angeles a artistului.