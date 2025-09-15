"Cormoranii" îl pot cumpăra pe talentatul mijlocaș abia în ianuarie 2026.



Crystal Palace a decis că Wharton e de vânzare

Crystal Palace a decis că suma de transfer pe care o poate accepta, în ianuarie 2026, pentru cedarea lui Adam Wharton este de 70 de milioane de euro. Deși Real Madrid este și ea interesată de jucător, Liverpool este principala favorită să-și asigure semnătura internaționalului englez de 21 de ani.



"Cormoranii" au cheltuit o avere în această vară, după ce i-au transferat pe Alexander Isak (Newcastle / 145 mil. euro), Florian Wirtz (B. Leverkusen / 125 mil. euro), Hugo Ekitike (E. Frankfurt / 95 mil. euro), Milos Kerkez (Bournemouth / 47 mil. euro), Jeremie Frimpong (B. Leverkusen / 40 mil. euro), Giovanni Leoni (Parma / 31 mil. euro), Armin Pecsi (Puskas Akademia / 1.8 mil. euro) și Freddie Woodman (Preston / gratis).



Mijlocașul a fost în lotul Angliei la Euro 2024

Adam Wharton (21 de ani / 182 cm) este născut la Blackburn (Lancashire) și s-a format la academia lui Blackburn Rovers (2010-222). La nivel de seniori a jucat pentru Blackburn Rovers (2022-2024) și Crystal Palace (2024-prezent).



Are selecții pentru naționalele U19, U20 și U21 ale Angliei și a debutat pentru "The Three Lions" în amicalul cu Bosnia și Herțegovina (3 iunie 2024), fiind oprit în lotul pentru Euro 2024, dar nejucând niciun minut.



În palmares are FA Cup (2024-2025), FA Community Shield (2025) și o finală de Campionat European (2024). Poate evolua pe posturile de închizător, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv și este cotat la 45 de milioane de euro.

Foto - Getty Images

