Telenovela transferului lui Radu Drăgușin pare să ajungă la un final nedorit pentru tabăra românului. Cu doar trei zile rămase din perioada de mercato a iernii 2026, ieșirea fundașului de 23 de ani din "coșmarul" londonez a devenit o misiune aproape imposibilă. După ce șefii lui Spurs au refuzat rând pe rând împrumuturile la AS Roma și AC Milan, singura pistă rămasă activă, Fiorentina, pare și ea compromisă de strategia de așteptare a cluburilor.



Cotat la 22 de milioane de euro, internaționalul român a prins un singur minut în 2026, pe finalul prelungirilor cu Burnley (scor 2-2), totalizând doar 6 minute în două apariții după revenirea în urma operației la genunchi.



Publicația La Nazione notează că Fiorentina așteaptă să vadă dacă granzii Europei fac vreun pas în spate definitiv pentru a pune o ofertă concretă pe masa lui Tottenham. „Strategia de așteptare a Fiorentinei este destul de clară. Dacă niciun club de top nu va face nicio mișcare pentru Drăgușin în următoarele 48 de ore, șansele Fiorentinei ar crește brusc. Vom vedea, situația va fi monitorizată până în ultimul moment”, a scris La Nazione.



„Asul din mânecă” nu a funcționat



Florin Manea a dezvăluit că în momentul de față Radu Drăgușin nu are nicio ofertă concretă de transfer. Impresarul a recunoscut că pista toscană, considerată inițial o plasă de siguranță, nu s-a concretizat așa cum spera.



„Da, așa cum ți-am spus, Fiorentina e sau era asul meu din mânecă, în cazul în care nicio variantă nu rămâne. Numai că, dacă nu s-a concretizat nimic, nu cred că mai plecăm de la Tottenham. M-am cam resemnat și oricum ei nu au vrut să-l cedeze acum pe Radu. M-am minunat și eu de toate informațiile apărute în presa italiană, în condițiile în care eu nu știam nimic. Nu știu însă nici cum au reușit să afle despre toate cluburile care s-au interesat de Drăgușin. E adevărat că la Fiorentina va juca dacă s-ar transfera, îl cunoaște foarte bine și Paratici, dar mi-e greu să cred că se mai rezolvă ceva pe ultima sută de metri”, a transmis Manea, potrivit GSP.



Titular cu Manchester City?

Ironia sorții face ca, tocmai când se vorbește despre plecarea sa, Radu Drăgușin să aibă o șansă uriașă de a juca titular într-un meci de gală. Duminică, Tottenham întâlnește Manchester City, iar problemele de lot ale managerului Frank i-ar putea deschide ușa românului.



„Cum ar fi să-l bage Frank duminică și să-i salveze postul managerului? Am auzit că Van de Ven nu joacă și s-a accidentat și Danso, așa că sunt puține variante. Și acum Tottenham ar trebuie să-l pună pe lista UEFA pentru fazele eliminatorii ale Ligii”, a mai spus agentul jucătorului.

