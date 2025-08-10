”Cormoranii” au deschis scorul prin Ekitike, dar Mateta a transformat un penalty obținut după un fault în careu al lui Virgil van Dijk, iar Frimpong a făcut 2-1 în minutul 21.



Liverpool și-a menținut avantajul până în minutul 77, când Sarr a înscris, iar jocul s-a decis direct la loviturile de departajare, unde Dean Henderson a făcut minuni.



Astfel, londonezii au produs o nouă surpriză majoră, după ce au câștigat FA Cup în fața lui Manchester City. După finala în care au învins Liverpool, cei de la Palace au cucerit al doilea trofeu major din istoria clubului!

