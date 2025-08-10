”Cormoranii” au deschis scorul prin Ekitike, dar Mateta a transformat un penalty obținut după un fault în careu al lui Virgil van Dijk, iar Frimpong a făcut 2-1 în minutul 21.
Liverpool și-a menținut avantajul până în minutul 77, când Sarr a înscris, iar jocul s-a decis direct la loviturile de departajare, unde Dean Henderson a făcut minuni.
Astfel, londonezii au produs o nouă surpriză majoră, după ce au câștigat FA Cup în fața lui Manchester City. După finala în care au învins Liverpool, cei de la Palace au cucerit al doilea trofeu major din istoria clubului!
Crystal Palace se pregătește pentru Conference League
Crystal Palace se pregătește pentru un sezon european. Chiar dacă și-a câștigat dreptul de a evoluat în Europa League, echipa din sudul Londrei a fost ”retrogradată” în Conference de UEFA.
Motivul? John Textor, care deține o parte din acțiunile clubului, este patronul celor de la Olympique Lyon, o altă grupare calificată în Europa League pentru acest sezon, iar regulamentul forului european interzice ca două echipe aflate sub același patronaj să evolueze în aceeași competiție.
Noul sezon din Premier League debutează pe 15 august, iar partida inaugurală se va disputa pe Anfield între campioana Liverpool și Bournemouth. Crystal Palace o va înfrunta pe Chelsea, pe Stamford Bridge, în prima etapă din campionatul Angliei.
