A părăsit-o pe FCSB, iar acum a ajuns în liga secundă! Regretat în Superliga: „Grozavu l-a vrut mult!”

Dublul campion cu FCSB a revenit în țara natală.

Luis Phelipe (24 de ani) a semnat cu Ponte Preta, în liga secundă braziliană, fiind împrumutat de Sheriff Tiraspol până în vara acestui an. Mutarea s-a oficializat pe 27 ianuarie, spulberând speranțele celor de la FC Botoșani, care forțau o repatriere a extremei în Superliga.

Valeriu Iftime a recunoscut că moldovenii erau convinși că vor reuși mutarea, mai ales că antrenorul Leo Grozavu îl cunoștea bine pe brazilian din perioada Poli Iași. Finanțatorul a explicat pentru iAMsport cum a picat totul pe ultima sută de metri, jucătorul preferând să se întoarcă în Brazilia.

„Noi eram în negocieri, totul părea ok, și se pare că între timp a venit o ofertă din Brazilia. A plecat acolo. Mie îmi pare rău, aș fi vrut mult să îl iau pe Luis Phelipe. Și Leo a insistat mult pentru el. Din păcate, asta este! Nu am ce să fac, decât să spun «la revedere!».

Ni se părea un jucător foarte, foarte bun pentru noi. El voia să plece de la Sheriff, iar Leo îl știa, pentru că a lucrat cu el la Iași și spunea că poate să îl pună pe picioare. Nu a venit, asta e”, a spus Iftime.

Cifrele brazilianului

Cotat în prezent la 275.000 de euro, Luis Phelipe nu a reușit să se impună la Sheriff Tiraspol, unde a strâns 10 meciuri în campionat în acest sezon, marcând un singur gol.

Phelipe, care s-a format la academia celor de la Red Bull și a trecut și pe la Salzburg, a fost cumpărat de FCSB de la Poli Iași în 2024 pentru 200.000 de euro, dar a dezamăgit în tricoul roș-albastru. Acum, el va încerca să își relanseze cariera în Serie B, la Ponte Preta.

