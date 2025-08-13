Formația din capitala Spaniei vrea să transfere un nou mijlocaș, care în câțiva ani să fie ”creierul” echipei. A pus ochii, se pare, pe Adam Wharton, în vârstă de numai 21 de ani, născut în Anglia, la Blackburn, acum legitimat la formația Crystal Palace.

Este de așteptat, se pare, ca englezii să ceară în jur de 100 de milioane de lire sterline în schimbul acestuia, chiar dacă Wharton are o cotă de piață, conform Transfermarkt, de 45 de milioane de euro.



Real Madrid i-a găsit înlocuitor lui Luka Modric, Adam Wharton



Acesta este legitimat la Crystal Palace de la începutul anului trecut, când s-au plătit 21 de milioane de euro către cei de la Blackburn, acolo unde s-a și format. Pentru formația din orașul natal, Adam Wharton a adunat 51 de partide, patru goluri și cinci pase decisive, dar pentru Crystal Palace nu a reușit să marcheze, ci să ofere șase pase decisive, în 44 de întâlniri. Acum, Real Madrid a pus ochii pe el și se gândește că ar putea fi noul Luka Modric.



Final de eră la Real Madrid: Luka Modric a plecat



Modric a jucat, la 10 iulie 2025, meciul cu numărul 597 pentru Real Madrid - ultimul și unul de tristă amintire: 0-4 contra lui Paris Saint-Germain, în semifinalele de la Mondialul Cluburilor. Croatul a fost introdus de Xabi Alonso în minutul 64, când campioana Europei avea deja un avans de trei goluri.



Modric, fotbalistul cu cele mai multe trofee cucerite în tricoul lui Real Madrid (28), și-a îmbrățișat colegii la finalul jocului, după ce arbitrul Szymon Marciniak a decis să nu acorde niciun minut suplimentar.



Balonul de Aur din 2018, care va împlini 40 de ani în septembrie, își continuă cariera la AC Milan. Noul antrenor Massimiliano Allegri a confirmat mutarea la prima sa conferință de presă, iar mijlocașul se pregătește să debuteze pentru clubul italian.



Modric a scris pe rețelele sociale și un mesaj destinat fanilor lui Real Madrid, în care își arată recunoștința pentru toți anii petrecuți pe ”Santiago Bernabeu”.



”A sosit momentul. Momentul pe care nu mi l-am dorit niciodată, dar acesta este fotbalul, și în viață totul are un început și un sfârșit... Sâmbătă voi juca ultimul meu meci pe Santiago Bernabéu. Am ajuns aici în 2012 cu entuziasmul de a îmbrăca tricoul celei mai mari echipe din lume și cu ambiția de a realiza lucruri mărețe, dar nici nu-mi puteam imagina ce avea să urmeze.



Să joc la Real Madrid mi-a schimbat viața, atât ca fotbalist, cât și ca om.



Sunt mândru că am făcut parte din una dintre cele mai de succes perioade ale celui mai mare club din istorie.



Vreau să mulțumesc din suflet clubului, în special președintelui Florentino Perez, colegilor mei, antrenorilor și tuturor celor care m-au sprijinit în toți acești ani.



De-a lungul timpului am trăit momente incredibile: reveniri imposibile, finale, sărbători și nopți magice pe 'Bernabeu'... Le-am câștigat pe toate și am fost extrem de fericit. Foarte, foarte fericit.



Dar dincolo de titluri și victorii, în inima mea rămâne afecțiunea fanilor Madridului. Nu știu cum să explic conexiunea specială pe care o am cu voi și cât de sprijinit, respectat și iubit m-am simțit – și încă mă simt. Nu voi uita niciodată ovațiile și toate gesturile voastre de afecțiune.



Plec cu inima plină. Plină de mândrie, de recunoștință și de amintiri de neșters.



Și chiar dacă, după Cupa Mondială a Cluburilor, nu voi mai purta acest tricou pe teren, voi rămâne mereu fanul clubului..



Ne vom revedea. Real Madrid va fi mereu casa mea. Pentru o viață întreagă”, a scris Luka Modric pe Instagram.

