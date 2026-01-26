NEWS ALERT Și-a dat acordul! Liverpool, gata de transferul unui jucător de 60.000.000€

Și-a dat acordul! Liverpool, gata de transferul unui jucător de 60.000.000€
Adam WhartonLiverpoolCrystal Palace
Liverpool a suferit o nouă dezamăgire în Premier League, după ce a pierdut cu 2-3 în ultima etapă pe terenul celor de la Bournemouth. Campioană în sezonul precedent, echipa lui Arne Slot este acum pe un dezamăgitor loc șase și fără victorie de cinci etape!

Asta în contextul în care Liverpool a cheltuit cei mai mulți bani în perioada din mercato din vară, o sumă apropiată de 500 de milioane de euro pentru jucători precum Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Alexander Isak sau Hugo Ekitike.

Adam Wharton și-a dat acordul pentru un transfer la Liverpool

Investițiile în transferuri nu se opresc nici în iarnă, iar Liverpool este gata să mai facă o mutare spectaculoasă. A pus ochii pe Adam Wharton (21 de ani), titular în linia mediană de la Crystal Palace.

Mijlocașul defensiv joacă la Crystal Palace din 2024, an în care a fost cumpărat de la Blackburn pentru 21,1 milioane de euro. Acum și-a dat deja acordul pentru un transfer la Liverpool, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

”Cormoranii” îi pregătesc deja un contract valabil pentru cinci sezoane. Acum mai rămâne doar ca Liverpool să ajungă la un acord cu Crystal Palace în privința sumei de transfer și sunt toate șansele ca londonezii să ridice prețul, în contextul în care Wharton mai are un contract valabil până în 2029.

În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează la 60 de milioane de euro pe mijlocașul care a prins și trei selecții la naționala de seniori a Angliei.

Liverpool, departe de obiectiv în Premier League

La începutul acestui sezon, echipa pregătită de Arne Slot țintea un nou titlu de campioană, dar parcursul de până acum nu-i dă speranțe pentru a câștiga un nou trofeu pe plan intern.

Liverpool are 36 de puncte și este la 14 distanță de liderul Arsenal, care a pierdut în această etapă, scor 2-3 cu Manchester United. În următoarea etapă, ”cormoranii” se vor duela cu Newcastle pe teren propriu, LIVE pe VOYO.

