Liverpool a suferit o nouă dezamăgire în Premier League, după ce a pierdut cu 2-3 în ultima etapă pe terenul celor de la Bournemouth. Campioană în sezonul precedent, echipa lui Arne Slot este acum pe un dezamăgitor loc șase și fără victorie de cinci etape!



Asta în contextul în care Liverpool a cheltuit cei mai mulți bani în perioada din mercato din vară, o sumă apropiată de 500 de milioane de euro pentru jucători precum Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Milos Kerkez, Alexander Isak sau Hugo Ekitike.



Adam Wharton și-a dat acordul pentru un transfer la Liverpool



Investițiile în transferuri nu se opresc nici în iarnă, iar Liverpool este gata să mai facă o mutare spectaculoasă. A pus ochii pe Adam Wharton (21 de ani), titular în linia mediană de la Crystal Palace.



Mijlocașul defensiv joacă la Crystal Palace din 2024, an în care a fost cumpărat de la Blackburn pentru 21,1 milioane de euro. Acum și-a dat deja acordul pentru un transfer la Liverpool, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

