Marius Șumudică (54 de ani) a reușit să aibă fix trei zile mai liniștite, de când a preluat Al-Okhdood, la începutul anului.

Vorbim despre cele trei zile care au fost după singura sa victorie de până acum, cu Al-Kholood (1-0), și eșecul care a venit imediat după: 1-4 cu Al-Khaleej. În acest moment, tehnicianul român a strâns doar 4 puncte din cele 18 care au fost în joc, în această lună! Așadar, criza se prelungește, la Al-Okhdood, și cu Șumudică pe bancă. Și, mai grav e că au început să-și piardă răbdarea și jucătorii.

Căpitanul echipei: „De când a venit acest antrenor, încercăm să ne acomodăm“

După încă un eșec astăzi, 0-1 cu Al-Taawoun în deplasare, căpitanul lui Șumudică a venit la interviul de după meci și, foarte afectat, a lăsat de înțeles că, deocamdată, nu există „chimie“ între jucători și tehnicianul adus din România.

„Mă așteptam la mai mult de la acest meci. Din păcate, n-a decurs, așa cum ne-am fi dorit. Din ziua în care Șumudică a ajuns aici, noi tot încercăm să ne acomodăm cu stilul lui, cu ce vrea de la noi. Cu voia lui Allah, vom reuși acest lucru, în următoarea perioadă“, a spus fundașul Saeed Al Rubaie (31 de ani).

Deocamdată, Al-Okhdood stă pe penultimul loc, dar aproape, ca punctaj, de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în Saudi Pro League.

