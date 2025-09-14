Burnley - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:00

Burnley se află pe locul 17 după primele 3 etape, cu doar 3 puncte acumulate. Trupa lui Scott Parker vine după eșecul dramatic de pe Old Trafford contra lui Manchester United, în prelungiri, scor 2-3.



De partea cealaltă, Liverpool are punctaj maxim în acest start de sezon, iar cel puțin o remiză ar duce echipa lui Arne Slot din nou în poziția de lider.



Meciul de pe Turf Moor ar putea consemna debutul lui Alexander Isak la Liverpool. Atacantul suedez a făcut pasul pe Anfield în ultima zi de mercato, de la Newcastle, pentru suma de 145 de milioane de euro. Totuși, Arne Slot a anunțat că nu se va hazarda și îi va acorda gradual minute noului jucător.



Ultimele cinci dueluri directe dintre Burnley și Liverpool s-au încheiat cu victoria "cormoranilor". Totuși, nou-promovata are o serie impresionantă de 25 de meciuri consecutive fără eșec pe teren propriu.



Echipele probabile:

