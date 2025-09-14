Liverpool continuă parcursul perfect din Premier League și rămâne lider după patru etape. Duminică, echipa lui Arne Slot a învins la limită pe Burnley, scor 1-0, după un meci tensionat pe Turf Moor, transmis în direct pe VOYO.



Partida a fost controlată de Liverpool, care a avut peste 78% posesie în prima repriză, dar fără să reușească să înscrie. Gazdele au rămas în inferioritate numerică din minutul 84, când mijlocașul Lesley Ugochukwu a văzut al doilea galben și a fost eliminat.

Premieră în Premier League. Ce s-a întâmplat în Burnley - Liverpool



Finalul a fost de infarct. În minutul 90+4, Hannibal Mejbri a făcut henț în careu, iar după consultarea VAR, arbitrul Michael Oliver a dictat penalty. Mohamed Salah a transformat fără emoții în minutul 90+6, aducând a patra victorie consecutivă pentru Liverpool în acest sezon.



Potrivit datelor OPTA, Liverpool este prima echipă din istoria campionatului englez care câștigă patru meciuri la rând datorită unor goluri marcate în ultimele zece minute de joc.



Burnley rămâne pe locul 17, cu doar trei puncte, în timp ce „cormoranii” merg perfect și își consolidează poziția de lider.

