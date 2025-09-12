Tehnicianul olandez Arne Slot, antrenorul echipei engleze FC Liverpool, a fost numit vineri managerul lunii august în Premier League.

Campioana Angliei, FC Liverpool a început sezonul cu trei victorii din trei meciuri, incluzând un succes cu 1-0 în meciul cu Arsenal Londra, un 4-2 cu Bournemouth şi 3-2 cu Newcastle, iar antrenorul Arne Slot a primit titlul de manager al lunii august în Premier League.

El a concurat cu francezul Regis Le Bris (Sunderland), Enzo Maresca (Chelsea) şi David Moyes (Everton).

Aceasta este a doua oară când Slot primeşte acest trofeu, după cel cucerit în noiembrie 2024, în timpul primului său sezon la conducerea lui Liverpool.

După trei etape, „cormoranii” sunt singura echipă care a reuşit numărul maxim de victorii, conducând în clasament, cu 9 puncte, scrie news.ro.

Programul etapei #4 din Premier LEAGUE



Premier League revine sâmbătă cu opt meciuri palpitante. Duminică va juca și campioana Liverpool și va avea loc, pe deasupra, și main event-ul rundei cu numărul patru din eșalonul de elită al Angliei: derby-ul orașului Manchester.

