Tehnicianul olandez Arne Slot, antrenorul echipei engleze FC Liverpool, a fost numit vineri managerul lunii august în Premier League.
Campioana Angliei, FC Liverpool a început sezonul cu trei victorii din trei meciuri, incluzând un succes cu 1-0 în meciul cu Arsenal Londra, un 4-2 cu Bournemouth şi 3-2 cu Newcastle, iar antrenorul Arne Slot a primit titlul de manager al lunii august în Premier League.
El a concurat cu francezul Regis Le Bris (Sunderland), Enzo Maresca (Chelsea) şi David Moyes (Everton).
Aceasta este a doua oară când Slot primeşte acest trofeu, după cel cucerit în noiembrie 2024, în timpul primului său sezon la conducerea lui Liverpool.
După trei etape, „cormoranii” sunt singura echipă care a reuşit numărul maxim de victorii, conducând în clasament, cu 9 puncte, scrie news.ro.
Programul etapei #4 din Premier LEAGUE
Premier League revine sâmbătă cu opt meciuri palpitante. Duminică va juca și campioana Liverpool și va avea loc, pe deasupra, și main event-ul rundei cu numărul patru din eșalonul de elită al Angliei: derby-ul orașului Manchester.
- SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Arsenal - Nottingham (14:30)
- SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Bournemouth - Brigthon (17:00)
- SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Crystal Palace - Sunderland (17:00)
- SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Everton - Aston Villa (17:00)
- SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Fulham - Leeds (17:00)
- SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Newcastle - Wolves (17:00)
- SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: West Ham - Tottenham (19:30)
- SÂMBĂTĂ, 13 septembrie: Brentford - Chelsea (22:00)
- DUMINICĂ, 14 septembrie: Burnley - Liverpool (16:00)
- DUMINICĂ, 14 septembrie: Manchester City - Manchester United (18:30)