Roș-albaștrii se află pe locul 11 în Superliga, la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off-ul competiției.

Gigi Becali își dorește să sporească șansele echipei de a intra în primele șase la finalul sezonului regulat, astfel că este pregătit să mai aducă jucători.



Dezvăluirea lui Elias Charalambous: „Vrea trei transferuri! Unul e foarte aproape să fie realizat”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda din acest sezon, Elias Charalambous a fost întrebat despre întăririle pe care le pregătește echipa campioană.

Antrenorul lui FCSB a dezvăluit faptul că o mutare este aproape rezolvată, în timp ce altele două ar urma să se finalizeze în următoarea perioadă.

„Până acum, nu a semnat nimeni. Am vorbit cu MM, el a vorbit cu patronul (n.r. Gigi Becali), el vrea să mai facă trei transferuri. Unul e foarte aproape să fie realizat, pentru celelalte două se negociază.

MM vorbeşte cu agenţii. Dar pentru moment, nu e nimic rezolvat. Un jucător e foarte aproape să semneze, nu vreau să spun nume”, a declarat Elias Charalambous.

Gigi Becali: ”Eu dau 200.000 de euro pentru transferul lui Joao Paulo!”

Patronul campioanei României îl vrea la echipă pe Joao Paulo, mijlocașul în vârstă de 27 de ani care a impresionat la Oțelul Galați în prima parte a sezonului.

Finanțatorul de la FCSB a recunoscut interesul pentru fotbalistul celor de la Oțelul Galați pe finalul acestei perioade de transferuri, însă a mărturisit că nu vrea să plătească mai mult de 200.000 de euro pentru această mutare.

”Mă interesează Joao Paulo, dar eu cred că ei vor să facă licitaţie şi pe mine nu mă interesează aşa ceva. Eu dau 200.000 de euro pentru transfer. Asta e suma pe care o dau. Ce vor ei să mai facă nu mă interesează”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.