Liverpool, echipa cu cea mai spectaculoasă ascensiune din ultimii ani în Premier League, a fost subiect central în emisiunea Play ON Sport, difuzată exclusiv pe VOYO. Invitați speciali: Florin Gardoș, Costel Pantilimon și jurnalistul Cătălin Oprișan, sub moderarea lui Costin Stucan.



Premier League va putea fi urmărită integral pe VOYO în următoarele trei sezoane, iar Sport.ro vă oferă cele mai tari noutăți din campionatul Angliei.



Florin Gardoș, în direct: „Dacă Gigi Becali ar fi patron la Liverpool...”



Un fan a pus întrebarea: „Dacă toți jucătorii ar fi apți la Liverpool, ce stil de joc s-ar aplica?” Costin Stucan i-a pasat microfonul lui Florin Gardoș, fost fundaș central cu 14 selecții pentru România și experiență la Southampton.



„Excelentă întrebare. Dacă domnul Becali ar fi patron la Liverpool, probabil am vedea un 4-4-2, cu Isak și Ekitike în față. Cam asta s-ar întâmpla”, a spus Gardoș, în direct la Play ON Sport.



Florin Gardoș, născut pe 29 octombrie 1988, a evoluat pentru FCSB, Southampton și Universitatea Craiova, adunând meciuri în Liga I, Premier League și UEFA Champions League. Transferul său la Southampton, în 2014, pentru 6,8 milioane de euro, l-a transformat într-unul dintre cei mai scumpi fundași români din istorie.

