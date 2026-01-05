"Galacticii" se luptă cu Chelsea, Liverpool, Machester City și Manchester United pentru câștigătorul FA Cup din sezonul trecut.



Wharton, varianta pentru vinderea lui Camavinga, în vara viitoare

Jurnaliștii spanioli scriu că Real Madrid este interesată de mijlocașul englez Adam Wharton, care mai este curtat de patru cluburi din Premier League, respectiv Chelsea, Liverpool, Machester City și Manchester United.



Xabi Alonso a transmis conducerii că este pregătit să renunțe la Eduardo Camavinga, iar în schimb i-au fost oferite variantele Adam Wharton (Crystal Palace), Vitinha (PSG) și Kees Smit (AZ Alkmaar).



Internaționalul englez mai are contract cu trupa de pe Selhurst Park până în iunie 2029, iar Real Madrid vrea să facă o ofertă oficială în vara lui 2026, ceea ce ar putea oferi răgaz celor patru cluburi engleze să-i obțină semnătura.



Wharton a fost în lotul Angliei la Euro 2024

Adam Wharton (21 de ani / 182 cm) este născut la Blackburn (Lancashire) și s-a format la academia lui Blackburn Rovers (2010-222). La nivel de seniori a jucat pentru Blackburn Rovers (2022-2024) și Crystal Palace (2024-prezent).



Are selecții pentru naționalele U19, U20 și U21 ale Angliei și are trei selecții pentru "The Three Lions", fiind oprit în lotul pentru Euro 2024, dar nejucând niciun minut.



În palmares are FA Cup (2024-2025), FA Community Shield (2025) și o finală de Campionat European (2024). Poate evolua pe posturile de închizător, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv și este cotat la 60 de milioane de milioane de euro.



Foto - Getty Images

