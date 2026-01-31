FC Argeș - UTA, duel contând pentru etapa a 24-a din Superliga României, este programat să se desfășoare astăzi, începând ora 17:00. Confruntarea va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro.

LIVE TEXT | FC Argeș - UTA, de la 17:00

FC Argeș ocupă în clasament locul patru, cu 40 de puncte, în timp ce UTA se află pe poziția a noua, la cinci „lungimi” distanță de piteșteni.

În turul sezonului regular, cele două grupări au furnizat o partidă spectaculoasă și echilibrată. UTA - FC Argeș s-a terminat la egalitate, scor 3-3.

Mesajele antrenorilor celor două echipe înainte de duel

Antrenorii Bogdan Andone (FC Argeș) și Adrian Mihalcea (UTA) au vorbit despre importanța partidei pentru echipele lor.

„Este un joc extrem de important, cu o miză mare în acest moment. Mai sunt șapte meciuri până la finalul sezonului regular și fiecare joc contează, fiecare punct contează. Va trebui să fim la capacitate maximă, fizic, mental și ca atitudine, pentru că ne așteaptă un joc extrem de dificil.

În ultimele șase-șapte etape, UTA a pierdut o singură dată, etapa trecută cu Rapid. Ne apropiem de finalul sezonului regular, sunt tot mai puține meciuri, iar fiecare echipă va da maximum pentru a face punctele necesare intrării în play-off”, a declarat Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, potrivit arges-sport.ro.

Mihalcea: „Importanța jocurilor este dată de punctele acumulate”

„Ne dorim, ca de fiecare dată, să câștigăm, să adunăm puncte... Haideți să fim realiști și să tindem spre acele locuri (n.r.- spre play-off), dar nu vreau să fim atât de focusați pe acest lucru și să uităm că, până la urmă, importanța jocurilor este dată de punctele acumulate.

Este un joc cu o echipă care e acolo și pare că această etapă e de cotitură pentru cam toate echipele. Într-adevăr, cu o victorie a noastră am spera și mai mult la aceste locuri de play-off. Dar mai sunt etape și le consider pe toate ca niște finale pentru a ne atinge acest obiectiv. Nu știu dacă acesta este un meci de a fi sau a nu fi, dar ceea ce va urma cu siguranță ne va arăta cu adevărat drumul”, a transmis și Adrian Mihalcea, tehnicianul de la UTA, conform aradon.ro.

