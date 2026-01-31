ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a reuşit cea mai clară victorie din acest sezon al Ligii Naţionale de baschet feminin, 124-19 (38-5, 29-4, 30-5, 27-5) cu CS Universitar Braşov, vineri seara, în Sala ''Szabo Kati'', în etapa a 16-a.

Cu acest succes, Sepsi-SIC a urcat pe primul loc.

CSU Braşov, care a pierdut toate cele 14 partide din acest sezon, a încasat şi mai multe puncte în acest campionat (128, 125), dar 124 din nou, însă diferenţa a fost de fiecare dată mai mică de 100 de puncte.

