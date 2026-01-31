ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe a reuşit cea mai clară victorie din acest sezon al Ligii Naţionale de baschet feminin, 124-19 (38-5, 29-4, 30-5, 27-5) cu CS Universitar Braşov, vineri seara, în Sala ''Szabo Kati'', în etapa a 16-a.
Cu acest succes, Sepsi-SIC a urcat pe primul loc.
CSU Braşov, care a pierdut toate cele 14 partide din acest sezon, a încasat şi mai multe puncte în acest campionat (128, 125), dar 124 din nou, însă diferenţa a fost de fiecare dată mai mică de 100 de puncte.
Puștoaica Patricia Haranguș, MVP la 17 ani
Patricia Maria Haranguş (17 ani) s-a remarcat de la campioane cu 24 puncte, 8 recuperări, Reagan Lisy Bass a reuşit 20 p, 6 rec, 8 pase decisive, iar Nicoleta Alexandra Ghiţă a adăugat 18 p, 11 rec, 4 pd.
”🇷🇴👌🏻Victorie lejeră împotriva ultimei clasate.
Fetele noastre au învins echipa din Brașov cu scorul de 124-19 în etapa a 16-a a campionatului. Bravo, fetelor! 💪🏻💚”, a postat la final, cu decență, Sepsi-SIC.
Clasamentul din Liga Națională de baschet feminin
1. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 26 puncte (14 jocuri)
2. CS Rapid Bucureşti 26 (14)
3. FCC Baschet UAV Arad 23 (13)
4. CS Universitatea Cluj-Napoca 22 (14)
5. CSM CSU Târgovişte 21 (13)
...