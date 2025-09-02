Campioana Angliei a cheltuit o sumă amețitoare, 570 de milioane de dolari, pentru a-și betona lotul, iar două dintre mutări au rescris istoria. Atacantul suedez Alexander Isak a devenit al patrulea cel mai scump fotbalist din toate timpurile, intrând într-o companie selectă cu Neymar și Mbappe.



Vârful suedez a fost protagonistul celei mai mari saga a verii, transferându-se de la Newcastle pentru nu mai puțin de 170 de milioane de dolari. Suma îl transformă în cel mai scump transfer din istoria fotbalului britanic, depășind recorduri stabilite anterior de Moises Caicedo sau Enzo Fernandez la Chelsea. Liverpool a insistat pentru Isak, după ce o primă ofertă de 149 de milioane fusese respinsă, și a obținut în cele din urmă semnătura atacantului care a marcat 23 de goluri în sezonul trecut de Premier League, fiind depășit doar de "Faraonul" Mohamed Salah.



O listă plină de staruri și de eșecuri răsunătoare



Mutarea lui Isak îl propulsează direct pe locul 4 în ierarhia all-time a transferurilor, imediat sub un podium legendar format din Neymar (239M $, la PSG), Kylian Mbappe (194M $, la PSG) și Philippe Coutinho (192M $, la Barcelona). Mai mult, Liverpool a dat o a doua lovitură uriașă în această vară, aducându-l și pe playmaker-ul german Florian Wirtz de la Bayer Leverkusen pentru 156 de milioane de dolari, mutare care îl plasează pe locul 5 în același top.



Astfel, campioana Angliei redefinește topul celor mai scumpi jucători, sperând ca Isak și Wirtz să nu aibă soarta unor transferuri de coșmar, precum cele ale lui Coutinho sau Antoine Griezmann la Barcelona, considerate printre cele mai proaste afaceri din istoria fotbalului.



Neymar: 239 milioane $ (de la Barcelona la PSG, 2017) Kylian Mbappé: 194 milioane $ (de la Monaco la PSG, 2017); Philippe Coutinho: 192 milioane $ (de la Liverpool la Barcelona, 2018); Alexander Isak: 170 milioane $ (de la Newcastle la Liverpool, 2025); Florian Wirtz: 156 milioane $ (de la Bayer Leverkusen la Liverpool, 2025); Moises Caicedo: 146 milioane $ (de la Brighton la Chelsea, 2023); Ousmane Dembélé: 145 milioane $ (de la Borussia Dortmund la Barcelona, 2017); João Félix: 137 milioane $ (de la Benfica la Atlético Madrid, 2019); Enzo Fernández: 130.5 milioane $ (de la Benfica la Chelsea, 2023); Antoine Griezmann: 129 milioane $ (de la Atlético Madrid la Barcelona, 2019).

