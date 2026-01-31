Leeds – Arsenal, 17:00, LIVE VIDEO pe VOYO. În drum către titlu, ”Tunarii” vor să câștige după trei meciuri fără victorie

Leeds – Arsenal, 17:00, LIVE VIDEO pe VOYO. În drum către titlu, "Tunarii" vor să câștige după trei meciuri fără victorie Premier League
Arsenal joacă pe terenul lui Leeds, în această seară, de la 17:00, în direct pe VOYO, în etapa cu numărul 24 din Premier League.

Arsenal Leeds United Premier League
Leeds – Arsenal, 17:00, LIVE VIDEO pe VOYO

Arsenal nu vrea să mai rateze titlul și în acest sezon și, după 23 de etape, ”Tunarii” sunt pe prima poziție a clasamentului, cu 50 de puncte strânse, la patru lungimi în fața lui Manchester City, Aston Villa și la 12 puncte în fața lui Manchester United.

Echipa lui Mikel Arteta nu a mai simțit gustul victoriei în ultimele trei meciuri. Arsenal a remizat cu Liverpool (scor 0-0) și cu Nottingham Forest (scor 0-0) și a pierdut în fața lui Manchester United, scor 2-3.

De cealaltă parte, Leeds ocupă locul 16, cu 26 de puncte acumulate, iar echipa lui Daniel Farke luptă pentru supraviețuirea în Premier League.

Clasamentul din Premier League

