Celta Vigo s-a impus în duelul cu Lille, scor 2-1, în etapa cu numărul șapte din Europa League. Internaționalul român a fost la înălțime și acest joc, iar fanii visează la calificarea în optimile de finală.



Nota primită de Ionuț Radu după Celta Vigo - Lille 2-1



Celta Vigo a jucat mai bine de o oră în zece oameni contra lui Lille, după eliminarea lui Hugo Sotelo din minutul 28. Cu toate acestea, galicienii s-au impus la limită și încă mai au șanse să prindă calificarea directă în optimi.



Williot Swedberg a deschis scorul pentru Celta, chiar în minutul 1. Carl Starfelt a majorat avantajul gazdelor în minutul 69, când Lille avea un om în plus. Doar veteranul Olivier Giroud a reușit să-l învingă pe Ionuț Radu în această seară. Atacantul francez a punctat în minutul 86, dar a fost prea târziu pentru Lille.



Ionuț Radu a avut trei parade în meciul Celta Vigo - Lille, iar Sofascore i-a acordat nota 6,9 pentru prestația din această seară. Românul a încasat și un cartonaș galben pentru tragere de timp, în minutul 82.



Portarul român a evoluat în 25 de meciuri oficiale în acest sezon, în toate competițiile. Ionuț Radu a închis poarta în șase dintre aceste meciuri.



Clasamentul Europa League



În urma acestui succes, Celta Vigo a ajuns pe locul 14, cu 12 puncte. Galicienii sunt calificaţi deja în 16-imi, dar păstrează și șanse pentru calificarea în optimi.

