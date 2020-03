Manchester United vrea sa aduca un super fotbalist de la Real Madrid! Cine e jucatorul vazut ca posibil inlocuitor al lui Pogba

Englezii pregatesc o super mutare.

Manchester United vrea sa il transfere pe Federico Valverde, fotbalistul lui Real Madrid. Conducerea clublui englez il vede pe jucator ca un potential inlocuitor pentru Paul Pogba.

Francezul lui United va pleca cel mai probabil la sfarsitul stagiunii. Acesta a evoluat in doar 7 partide din acest sezon de Premier League. Agentul lui Pogba, Mino Raiola, a avut un conflict cu antrenorul Ole Gunar Solskjaer, ceea ce creste sansele ca mijlocasul sa se desparta de "diavoli".

In cazul in care francezul va pleca la sfarsitul sezonului, United vrea sa-l aduca pe Valverde, anunta Diario Madridista. Jucatorul a devenit un om de baza la Real Madrid in acest an. Fotbalistul de 21 de ani are o clauza de 500 de milioane de euro, iar "galacticii" nu vor renunta usor la el.

Valverde a evoluat in 22 de partide din La Liga in acest sezon, reusind 2 goluri si 4 pase decisive.