Înfrângerea severă suferită de campioana României în fața lui Dinamo Zagreb, scor 1-4, a stârnit reacții vehemente la București. Ilie Dumitrescu nu i-a menajat deloc pe jucătorii lui Elias Charalambous, punând tunurile pe vedetele echipei care au dezamăgit crunt într-un moment decisiv pentru calificarea în primăvara europeană.



Fostul internațional este de părere că problemele au plecat de la numele grele din vestiar, care nu au reușit să livreze fotbalul așteptat.



„Vorbim de jucători extrem de importanți care nu s-au ridicat la un nivel foarte bun. Chiar dacă am intrat în joc, golul lui Bîrligea și, într-adevăr, acțiunea și șutul lui Bîrligea ne-au dat speranțe că putem să intrăm în joc. Am crezut că vom avea o reacție bună imediat după pauză. Intrai la pauză cu un gol, treci peste momentele astea delicate care au fost”, a spus Ilie Dumitrescu la Digisport.



„Deficiențe tactice foarte mari”



Deși Daniel Bîrligea a aprins o scânteie de speranță înainte de pauză, reducând din diferență, "Mister" a taxat dur haosul din apărare. Dumitrescu a explicat că, la acest nivel, lipsa de organizare în deplasare este fatală și a pus sub semnul întrebării modul în care s-a pregătit tactic partida pe faza de apărare.



„Repet, contează enorm într-un meci în deplasare să ai o organizare de joc pe faza defensivă foarte bună. Sunt deficiențele foarte mari și stăm să ne gândim la modul cum se lucrează din punct de vedere tactic pe faza defensivă. Pentru că vom analiza și vom vedea niște chestii care, din punctul meu de vedere, sunt inacceptabile.



Nu poți să te prezinți așa. Adică nu poți să tratezi faza așa și nu poți s-o interpretezi... și nu poți să arăți așa în genul ăsta de faze”, a mai spus „Mister”.



După acest rezultat, FCSB a căzut pe locul 29 în clasamentul Europa League, cu 6 puncte, iar șansele de a prinde un loc de baraj au devenit, așa cum arată și jocul, pur teoretice.

