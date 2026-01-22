FCSB a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 1-4, de Dinamo Zagreb, în etapa a 7-ea din Liga Europa.

Darius Olaru, dezamăgit după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1

La finalul confruntării, căpitanul campioanei României și-a exprimat dezamăgirea pentru felul în care s-au prezentat roș-albaștrii la Zagreb.

„Din păcate nu am reușit să ne facem jocul. Am pregătit ceva, ne-au dat golurile din centrări. Dacă la nivelul acesta, daca facem greșeli, orice adversar îți marchează. Au înscris tot ce au avut. Am avut și noi situații bune din care nu am putut să scoatem mai mult. Atât am putut în aceasta seară.



După părerea mea am făcut un cantonament bun. Ne-am pregătit bine. Eșecul de la Mioveni ne-a afectat moralul (n.r.- 0-1 cu FC Argeș). După 2-0 am reușit sa marcăm, am făcut greșeli simple și vedeți ce s-a întâmplat.

Am mai spus-o de multe ori. Când ești pe val îți dorești să continui. Am început prost cu două înfrângeri din două. Sperăm să ne revenim.

Stăm la mâna rezultatelor, golaverajul nu ne ajută. Vreau să mă gândesc la meciul cu CFR Cluj. E crucial pentru noi în lupta pentru play-off, și pentru ei”, a declarat Darius Olaru, la finalul partidei, la Digi Sport.

FCSB, umilită la Zagreb

Meciul a început cum nu se poate mai prost pentru bucureşteni şi Dinamo Zagreb a condus cu 2-0 după numai 11 minute de joc. Monsfer Bakrar a deschis scorul în minutul 7, din centrarea lui Niko Galesic, iar Dion Beljo a făcut 2-0 după o pasă a albanezului Hoxha, în minutul 11.

Târnovanu a apărat la şutul lui Hoxha, din minutul 24, pentru ca un minut mai târziu Bîrligea să primească un cartonaş galben care îl face indisponibil pentru ultimul meci din grupa Ligii Europa, cu Fenerbahce. Bîrligea a înscris însă în minutul 42, cu un şut la colţul lung, şi la pauză Dinamo Zagreb – FCSB a fost 2-1.

După reluare, tot croaţii au controlat jocul, dar fazele periculoase de poartă au cam lipsit. Gazdele au mai lovit o dată, prin Beljo, care a reuşit astfel dubla, în minutul 71, iar şapte minute mai târziu Luka Stojkovic a trimis în bara transversală.

Alibec l-a încercat pe Filipovic, cu un şut bun, în minutul 88, însă portarul gazdelor a respins. Croaţii au avut un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 90+1, iar două minute mai târziu Kulenovic a stabilit rezultatul final şi Dinamo Zagreb s-a impus cu 4-1.

În clasament, Dinamo Zagreb a urcat pe locul 20, cu 10 puncte. FCSB se află pe 29, cu 6 puncte şi şansele de accedere în play-off sunt microscopice pentru echipa pregătită de Charalambous.

