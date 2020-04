Liverpool s-a RAZGANDIT si nu isi mai trimite jucatorii in somaj tehnic: "Ne pare rau pentru aceasta decizie. Nu mai vrem bani de la Guvern”

Sefii „cormoranilor” nu mai trimit jumatate dintre angajati in somaj platit de stat, dupa ce au primit numeroase critici si de teama ca vor pierde titlul ca urmare a resentimentelor in privinta deciziei.

Sambata, clubul anuntase ca va trece mai mult dintre angajatii proprii in somaj tehnic conform noii scheme Coronavirus Job Retention introdusa de ministrul Rushi Sunak. Acum si-a schimbat total decizia, dupa critici feroce din partea fanilor, a presei si a fostilor jucatori, care au blamat hotararea unuia dintre cele mai bogate cluburi din lume de a beneficia de prevederile unei masuri destinate mai degraba intreprinderilor mici si mijlocii a caror activitate este blocata de epidemia de coronavirus. Fenway Sport Group - proprietara clubului, cu sediul in Boston - a initiat discutii cu Joe Anderson, primarul din Liverpool, Steve Rotherham, seful zonei metropolitane, dar si cu „Spirit of Shankly”, una dintre cele mai importante asociatii ale fanilor, dupa ce si-a dat seama de gafa comisa.

„Ne-am consultat cu o serie de parti interesate ca parte a unui proces care vizeaza obtinerea celui mai bun rezultat posibil pentru toti cei implicati. Au fost luate in considerare o serie de scenarii: sa aplicam pentru sistemul initiat de guvern, care sa acopere 80% din salariu si garanteaza pentru 20%; sa aplicam pentru aceasta schema de retinere a locurilor de munca, cu o garantie de rambursare la o data ulterioara a sumelor primite; gasirea unor mijlocace alternative pentru a acoperi costurile salariale. Ca un rezultat al consultarilor si al deliberarilor, in final am optat pentru ultima varianta, desi eram eligibili pentru primele doua. Cred ca saptamana trecuta am ajuns la o concluzie gresita, atunci cand am anuntat ca vom aplica pentru Coronavirus Job Retention Scheme si ca vom trece angajati in somaj tehnic, si ne pare rau pentru aceasta decizie”, a declarat Peter Moore, presedintele executiv al clubului.

De fapt, proprietarii si oficialii lui Liverpool au fost inspaimantati ca reactia vehementa a fanilor, a presei si a fostilor jucatori va duce la o acceptare fara regrete a abandonarii actualului sezon din Premier League, iar Liverpool, care are un avans de 25 de puncte fata de locul secund, va pierde un titlu pe care il asteapta de 30 de ani. Anul trecut, Liverpool a avut o cifra de afaceri de 606.4 milioane de euro si un profit de 47.7 milioane de euro.