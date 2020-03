Manchester United ofera 120 de milioane de euro in schimbul a 2 jucatori! Cine sunt fotbalistii doriti de englezi

"Diavolii" au discutat deja cu unul dintre jucatori.

Manchester United e hotarata sa cheltuie o suma importanta de bani pentru a se intari in aceasta vara. "Diavolii" au vorbit deja cu Jude Bellingham de le Birmingham City, anuta Dailystar.

Fotbalistul de doar 16 ani a fost duminica la baza de antenament a lui United, unde s-a intalnit cu oficalii clubului, inclusiv cu vicepresedintele executiv Ed Woodward si cu Ole Gunnar Solskjaer. Jucatorul a fost insotit de parinti la discutii. Bellingham mai are contract cu Birmingham City pana in vara anului urmator, iar United vrea sa ofere 40 de milioane de euro pentru a-l aduce pe "Old Trafford". 35 de evolutii are Bellingham in acest sezon, reusind 4 goluri.

Manchester United mai vrea sa il aduca Jack Grealish de la Aston Villa si e dispusa sa ofere 80 de milioane de euro in schimbul acestuia. Jucatorul mai are contract cu formatia engleza pana in 2023. Acesta a marcat 7 goluri si a oferit 6 pase decisive in acest sezon de Premier League.