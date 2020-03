Manchester United vrea sa faca cel mai scump transfer din istoria Premier League! Cine e jucatorul dorit insistent de clubul englez

Formatia lui Solskjaer e gata sa plateasca o suma record pentru a reusi mutarea.

Manchester United e interesata de mijlocasul lui Atletico Madrid, Saul Niguez. "Diavolii" sunt gata sa ofere 150 de milioane de euro pentru a realiza transferul, suma care ar reprezenta un record pentru Premier League.

Fotbalistul spaniol e vazut de Ole Gunnar Solskjaer ca un inlocuitor ideal pentru Paul Pogba, informeaza Daily Sport. United a avut scouteri la partida castigata de Atletico Madrid in fata lui Liverpool, in cadrul optimilor de Champions League. Cei prezenti la meci au fost incantati de fotbalist, iar clubul englez e de mult timp interesat de mijlocas.

Pogba e aproape de a se desparti de United in aceasta vara, Real Madris si Juventus fiind printre posibilele destinatii ale francezului. Plecarea ar putea facilita transferul lui Saul, fotbalist care ar deveni unul dintre cei mai bine platiti jucatori ai clubului.

Fotbalistul de 25 de ani a bifat 26 de prezente in acesta sezon de La Liga, reusind 3 goluri. Jucatorul are si 8 prezente in Champions League, marcand 1 gol.