Monsef Bakrar a deblocat tabela de marcaj în minutul 7, iar Beljo Drena a dublat avantajul în minutul 11. Daniel Bîrligea a micșorat diferența în minutul 42, iar în actul secund Dinamo Zagreb a turat și mai mult motoarele.



Mai întâi, Beljo a realizat ”dubla” în minutul 71 și a dus scorul la 3-1, iar în minutele de prelungire Sandro Kulenovic a închis tabela de marcaj la 4-1. Dinamo Zagreb a mai avut și un gol anulat pe motiv de ofsaid.



Croații au reacționat categoric după Dinamo Zagreb - FCSB: ”I-am zdrobit, i-am subordonat! Românii nu au concurat cu adevărat”



Presa din Croația a reacționat imediat după ce Dinamo Zagreb a reușit să o învingă la scor pe campioana României, FCSB, care a avut multe sincope în defensivă și care nu a fost letală nici în faza ofensivă.



”Seară de vis la Maksimir”, a titrat Sportske Jutarnji.



”Dinamo a făcut ce trebuia, a învins-o pe FCSB. Fotbaliștii au jucat un meci extrem de important cu încredere și au dominat, au controlat în mare parte evenimentele de pe teren pe tot parcursul meciului.



Românii au fost subordonați războinicilor albaștri și nu au putut concura cu adevărat serios.



Dinamo a zdrobit-o pe FCSB joi, marcând patru goluri, o echipă pe care toți fanii au vrut să o vadă. Căpitanul Misic a jucat superb, dar eroul meciului a fost Drena Beljo, care a înscris de două ori”, a mai scris publicația anterior menționată.

