Better call Saul! Manchester United si miliardarii de la City se lupta pentru semnatura rebelului de la Atletico Madrid

Una dintre vedetele lui Simeone amana de luni de zile prelungirea contractului, nemultumit de salariul mic oferit de Atletico Madrid.

Contractul lui Saul Niguez cu Atletico Madrid expira in vara lui 2021, iar negocierile dintre cele doua parti stagneaza, reprezentantii jucatorului cerand o suma mult mai mare decat e dispus sa ofere clubul madrilen. Dupa plecarea lui Antoine Griezmann la FC Barcelona, salariile de la Atletico au fost plafonate, spre nemultumirea lui Saul si a impresarilor sai de la firma britanica Stellar Group, care au amenintat, dupa esecul negocierilor care s-au intins pe luni de zile, ca isi vor duce clientul in Premier League.

Pe fir au intrat ambele echipe din Manchester, atat United, cat si City gasindu-se in cautare de mijlocasi de profilul lui Saul si ambele incercand sa scape de jucatori din lot, ca sa poata plati cele 150 de milioane de euro cerute in schimbul sau. Solskjaer vrea sa obtina 110 milioane in schimbul lui Paul Pogba de la Juventus sau Real Madrid, in timp ce Guardiola e dispus sa il cedeze pe Leroy Sane la Bayern Munchen pentru 100 de milioane de euro sau pe Raheem Sterling la Real Madrid pentru 160 de milioane de euro.

Saul Niguez (25 ani) si-a facut junioratul la Real Madrid si Atletico Madrid, iar la seniori a jucat pentru Atletico Madrid B (2010-2011), Rayo Vallecano (2013-2014) si Atletico Madrid (2011-2013, 2014 - prezent). El are selectii la toate nationalele de juniori ale Spaniei, iar pentru reprezentativa de seniori are 19 meciuri si 3 goluri. In palmaresul sau se gasesc Europa League (2011-2012, 2017-2018), Copa del Rey (2012-2013), Supercupa Spaniei (2014), o finala de Champions League (2015-2016), titlul Euro U19 (2012) si finale la Euro U17 (2010) si Euro U21 (2017) cu Spania. Este cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate.