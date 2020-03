Manchester United insista pentru transferul unuia dintre cei mai buni fundasi din lume

Solskjaer vrea sa aduca un fotbalist cu experienta in centrul defensivei sale.

Manchester United vrea sa il transfere pe Diego Godin, pentru a-si intari axul central al defensivei. Uruguayanul de 34 de ani a mai fost dorit de „diavolii rosii” in vara trecuta, dar acesta a ajuns la Inter Milano, nereusind insa sa fie pe placul lui Antonio Conte, care i-a preferat, in ultimele meciuri, pe De Vrij, Skriniar sau Bastoni. In acest sezon, Godin a jucat in 25 de partide in toate competitiile (21 ca titular), dar nu s-a adaptat la Milano si este ingrozit de magnitudinea epidemiei de coronavirus, asa ca vrea sa plece de la Inter.

United e dispusa sa platesca pana la 20 de milioane de euro pentru sud-american, in conditiile in care Chris Smalling este curtat de AS Roma, Inter Milano si Juventus, Phil Jones este dorit de Newcastle si West Ham, iar Marcos Rojo (dezamagitor si imprumutat acum la Estudiantes) si Eric Bailly (mai mult accidentat in ultimele sezoane) sunt si ei pe lista de transferuri. Este foarte probabil un schimb Smalling - Godin, cu britanicul simtindu-se excelent in Serie A si cu Godin vazut de Solskjaer ca un fotbalist cu experienta, langa care pot creste bine jucatorii mai tineri din defensiva sa. De Godin se mai intereseaza si Valencia.

Diego Godin a mai jucat la CA Cerro (2003-2006), Nacional Montevideo (2006-2007), Villarreal (2007-2010) si Atletico Madrid (2010-2019). In palmaresul sau se gasesc titlul in La Liga (2013-2014), Copa del Rey (2012-2013), Supercupa Spaniei (2014), Europa League (2011-2012, 2017-2018), Supercupa Europei (2010, 2012, 2018) si doua finale de Champions League (2013-2014, 2015-2016). Pentru reprezentativa Uruguayului are 135 de selectii si 8 goluri, cucerind Copa America (2011) si un loc patru la CM 2010.