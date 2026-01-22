NEWS ALERT Veste de ultim moment! Radu Drăgușin, pe lista unui club din Premier League

Veste de ultim moment! Radu Drăgușin, pe lista unui club din Premier League
”Telenovela” transferului lui Radu Drăgușin continuă și în această perioadă de transferuri.

Proaspăt revenit după accidentare, Radu Drăgușin are nevoie de minute pentru barajul din luna martie pentru Cupa Mondială, însă acest lucru nu îi este garantat la Tottenham, motiv pentru care vrea să schimbe echipa.

West Ham United, interesată de Radu Drăgușin

S-a vorbit despre un transfer la AS Roma, însă italienii nu vor să îl cumpere definitiv pe Drăgușin, iar Tottenham nu acceptă doar un împrumut. Presa italiană a scris recent că totul se va decide la finalul perioadei de transferuri.

AS Roma nu este singura echipă interesată de Drăgușin. Mai este și RB Leipzig, care a trimis deja o ofertă de transfer definitiv, însă internaționalul român ar prefera o mutare în campionatul Italiei, pe care îl cunoaște foarte bine.

Între timp, în cursa pentru Radu Drăgușin a mai intrat o echipă. Presa britanică scrie că West Ham United este interesată de fundașul român.

În acest sezon, West Ham United se luptă pentru evitarea retrogradării. ”Ciocănarii” ocupă locul 18 în clasament, cu doar 17 puncte acumulate în 22 de meciuri.

Radu Drăgușin s-a căsătorit

Fundașul echipei naționale s-a căsătorit în cursul zilei de marți cu Ioana Stan.

Cununia civilă a fost oficiată de primarul Sectorului 1, George Tuță, iar petrecerea este programată pentru această seară, la Athenee Palace.

Printre invitați s-a aflat și impresarul lui Radu Drăgușin, Florin Manea. Fundașul a cerut-o în căsătorie pe Ioana Stan în luna octombrie a anului trecut.

