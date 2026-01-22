Proaspăt revenit după accidentare, Radu Drăgușin are nevoie de minute pentru barajul din luna martie pentru Cupa Mondială, însă acest lucru nu îi este garantat la Tottenham, motiv pentru care vrea să schimbe echipa.

West Ham United, interesată de Radu Drăgușin

S-a vorbit despre un transfer la AS Roma, însă italienii nu vor să îl cumpere definitiv pe Drăgușin, iar Tottenham nu acceptă doar un împrumut. Presa italiană a scris recent că totul se va decide la finalul perioadei de transferuri.

AS Roma nu este singura echipă interesată de Drăgușin. Mai este și RB Leipzig, care a trimis deja o ofertă de transfer definitiv, însă internaționalul român ar prefera o mutare în campionatul Italiei, pe care îl cunoaște foarte bine.

Între timp, în cursa pentru Radu Drăgușin a mai intrat o echipă. Presa britanică scrie că West Ham United este interesată de fundașul român.

În acest sezon, West Ham United se luptă pentru evitarea retrogradării. ”Ciocănarii” ocupă locul 18 în clasament, cu doar 17 puncte acumulate în 22 de meciuri.

