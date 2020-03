In plina pandemie de coronavirus, Manchester United vrea sa faca un super transfer! Clubul englez e foarte aproape sa aduca un star de la Barcelona

"Catalanii" ar putea renunta la un fotbalist.

Manchester United e gata sa faca o oferta uriasa pentru a-l transfera pe fundasul central al Barcelonei, Samuel Umtiti, anunta sport.es.

Jucatorul de 26 de ani e la patrulea sezon pe Camp Nou, insa nu a reusit sa se impuna la "catalani". United si Arsenal sunt amandoua interesate de fotbalistul francez, insa "diavolii" sunt dispusi sa faca eforturi financiare insemnate pentru a realiza transferul, conform sursei citate. United e in cautare de fundas central, iar in vizorul englezilor a intrat si Kalidou Koulibaly, insa Dembele ar putea fi adus in schimbul unei sume mai mici.

Fundasul francez a fost titulat in doar 9 meciuri din acest sezon de La Liga, in locul sau fiind preferat Clement Lenglet, jucator ajuns la Barcelona in vara anului 2018. Clubul spaniol are de gand sa cheltuiasca o suma importanta de bani in aceasta vara, iar vanzarea lui Samuel Umtiti ar putea creste semnificativ bugetul de transfer al "catalanilor".