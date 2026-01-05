Calum McFarlane, interimar pe banca lui Chelsea

Chelsea a rămas fără antrenor principal la început de 2026, după demiterea lui Enzo Maresca, dar șefii clubului au stabilit cine va sta pe bancă pentru primul meci important din Premier League. Londonezii au decis să-l aibă pe bancă la partida cu Manchester City pe interimarul Calum McFarlane, antrenorul echipei U21.



Maresca a stat pe banca echipei din iulie 2024 până în ianuarie 2026, pentru 92 de înfruntări, timp în care a înregistrat 55 de victorii, 16 remize și 21 de înfrângeri. În mandatul său, "The Blues" au câștigat Conference League și FIFA Club World Cup.





Lista scurtă a lui Chelsea: Farioli, Rosenior, Lampard, Glasner și Iraola

După demiterea lui Maresca, David Barnard (Director of Football Operations) și Sporting Leadership Team-ul compus din Paul Winstanley, Laurence Stewart, Joe Shields și Dave Fallows au alcătuit lista scurtă de manageri pe care îi vor oferta pentru a ocupa locul vacant.



Pe lista scurtă se află Francesco Farioli (36 de ani), Liam Rosenior (41 de ani), Frank Lampard (47 de ani), Oliver Glasner (51 de ani) și Andoni Iraola (43 de ani).



Rosenior pare varianta la îndemână, el fiind antrenor al lui RC Strasbourg, care evoluează în Ligue 1 și este vazută ca echipa-satelit a lui Chelsea. Farioli o antrenează pe FC Porto și este managerul considerat cel mai potrivit de conducerea clubului londonez. Acesta le-a mai antrenat pe Fatih Karagumruk, Alanyaspor, Nice și Ajax Amsterdam.



Dacă cele două variante nu se vor concretiza, atunci vor începe tratative pentru semnarea contractelor cu Lampard, un fost mare jucător al lui Chelsea, aflat momentan sub contract cu Coventry City, liderul din Championship, Glasner (antrenorul lui Crystal Palace) sau Iraola (antrenorul lui Bournemouth).



Foto - Getty Images

