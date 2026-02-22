Astfel, formația pregătită de antrenorul român a acumulat 64 de puncte în 26 de etape și este lider în Serie A, la 10 puncte avans de AC Milan.

Cristi Chivu, definitiv în istoria lui Inter

Cristi Chivu a intrat definitiv în istoria clubului Inter Milano. Concret, Chivu este antrenorul care, aflat la primul său an la echipă, a acumulat cele mai multe puncte până în etapa 26 din Serie A.

”Dincolo de accidentări și oboseală, Chivu este un debutant care bate recorduri: nu a mai existat nimeni ca el în istoria lui Inter”, a titrat publicația italiană MediaSet.

Astfel, fostul căpitan al naționalei României a depășit nume uriașe precum Jose Mourinho, Arpad Weisz sau Giovanni Invernizzi. Chivu a depășit și antrenori uriași care nu au trecut niciodată pe la Inter, așa cum este Maurizio Sarri sau Nils Liedholm.

”În istoria clubului nerazzurro nu a existat niciodată un antrenor care, în primul său an la Inter, ajuns la etapa a 26-a de campionat, să fi acumulat mai multe puncte (64) decât Chivu. Mai bine decât Mourinho (60), mai bine decât Weisz (59), mai bine decât Invernizzi (63), ca să-i menționăm doar pe predecesorii săi. Dar și mai bine, în termeni absoluți, decât Liedholm (63) și Sarri (63).

În Serie A există un singur antrenor care a reușit să facă mai mult, și anume Carlo Carcano, care în sezonul 1930/31, la etapa a 26-a a campionatului, acumulase 65 de puncte. Aceste cifre demonstrează clar ceea ce face Chivu.

Acest merit trebuie împărțit cu grupul fantastic de jucători pe care îl are sub comanda sa, dar și cu cei care, vara trecută, au avut curajul să-l readucă la Milano și să lase echipa în mâinile lui”, au scris italienii.