La primul meci al noului manager Liam Rosenior, prezent în tribune alături de conducere, Chelsea nu s-a descurcat deloc bine în fața concitadinei Fulham.

A fost 2-1 pentru gazdele de pe Craven Cottage, care au profitat la maximum de eliminarea prematură a lui Marc Cucurella (roșu direct în minutul 22).

