Confederația Braziliană de Fotbal (CBF) a cerut UEFA și FIFA să ia măsuri rapide și exemplare împotriva celor implicați, după ce Vinicius Jr a denunțat că ar fi fost numit „maimuță” de Gianluca Prestianni, jucătorul celor de la Benfica.

Alvaro Arbeloa intervine după scandalul cu Vinicius de la Lisabona

În cadrul unei conferințe de presă, Alvaro Arbeloa a transmis mesajul clubului și l-a apărat pe Vinicius. „A fost trist, indignat, și pe bună dreptate. Este un act rasist care nu trebuie să se mai întâmple. Vinicius decide meciurile, marchează goluri incredibile, poartă echipa pe umeri și nu se teme de nimic. Noi îl susținem total”, a spus tehnicianul lui Real Madrid.

Arbeloa a explicat că niciun comportament, fie el al unui coleg sau al unui adversar, nu poate justifica astfel de acte: „Trebuie să luptăm împotriva acestor gesturi. Nimeni nu poate să le tolereze. Ce s-a întâmplat nu are justificare, indiferent de cine este implicat.”

Real Madrid a transmis deja către UEFA toate dovezile disponibile, iar decizia finală rămâne la forul european.

Meciul retur dintre cele două echipe va avea loc miercuri, pe Santiago Bernabeu și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00.