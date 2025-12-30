Anglia, patria fotbalului, e ultima țară importantă din Europa care programează meciuri, în campionatul intern, până în buza Revelionului! Mai mult decât atât, etapa aceasta, teoretic ultima din 2025, începe din această seară și se încheie pe... 1 ianuarie 2026!

Dintre cele șase partide programate pentru astăzi, patru încep simultan, de la ora 21:30, după cum se poate vedea mai jos:

*Chelsea – Bournemouth

*Burnley – Newcastle

*Nottingham Forest – Everton

*West Ham – Brighton

Dintre aceste confruntări, cel mai interesant pare a fi, la prima vedere, duelul de pe Stamford Bridge. Pentru că aici se vor întâlni două formații în situații diametral opuse.

Chelsea, pe 5, e în luptă pentru cupele europene. Bournemouth, în schimb, are emoții tot mai mari pentru „supraviețuire“. Echipa n-a mai câștigat un meci de pe 26 octombrie, de la un 2-0 cu Nottingham Forest acasă! Bilanțul ultimelor nouă întâlniri, toate în Premier League? 4 egaluri, 5 înfrângeri.

