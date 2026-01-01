Încă de la primele ore ale anului 2026, clubul Chelsea a anunțat despărțirea de Enzo Maresca.

Enzo Maresca, OUT de la Chelsea

Tehnicianul Italian se afla pe banca clubului de pe Stamford Bridge încă din iulie 2024, însă rezultatele din ultima vreme nu au fost cele așteptate, astfel că londonezii au hotărât să încheie socotelile cu Maresca.

Maresca a intrat într-un conflict cu conducerea lui Chelsea care a decis că e momentul unei schimbări. Nici Maresca nu s-a opus plecării sale, însă a dorit să primească o compensație salarială având în vedere că actualul său contract ar fi expirat abia în 2029.

”Clubul Chelsea și antrenorul principal Enzo Maresca au decis să se despartă.

Pe durata perioadei sale la club, Enzo a condus echipa către succese în UEFA Conference League și la Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA. Aceste realizări vor rămâne o parte importantă a istoriei recente a clubului și îi mulțumim pentru contribuțiile sale.

Având în vedere că mai sunt obiective importante de îndeplinit în patru competiții, inclusiv calificarea în Liga Campionilor, Enzo și clubul consideră că o schimbare oferă echipei cele mai bune șanse de a readuce sezonul pe drumul cel bun.

Îi urăm mult succes lui Enzo în viitor”, a fost anunțul oficial al clubului londonez.

