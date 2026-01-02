Duminică, de la ora 19:30, în etapa 20, londonezii vor înfrunta pe terenul lui Manchester City, iar echipa va fi condusă de Calum McFarlane, antrenorul echipei U21.



McFarlane va conduce echipa contra lui Manchester City



McFarlane, în vârstă de 40 de ani, va prelua și conferința de presă premergătoare partidei, conform jurnalistului Ben Jacobs.



Tehnicianul britanic a început cariera la Academia lui Manchester City în 2020, apoi a trecut la Southampton în 2023, unde a antrenat echipele U18 și U21. Din vara lui 2025, el lucrează pentru Chelsea, pregătind tinerii jucători ai Academiei.



Partida cu Manchester City este crucială pentru Chelsea, care are nevoie de puncte pentru a nu se distanța prea mult de zona de top a clasamentului.



Un eșec ar menține echipa la 14 puncte în spatele liderului Manchester City, iar în cazul unui succes al lui Liverpool cu Fulham, londonezii s-ar afla la șase puncte de locurile care duc în Liga Campionilor.

